Послы ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России 26 сентября

    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 09:39
    Послы ЕС в Комитете постоянных представителей начнут обсуждение 19-го пакета санкций в отношении России на этой неделе.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал EUObserver.

    По его данным, обсуждение состоится 26 сентября в Брюсселе.

    Еврокомиссия в рамках 19-го пакета предложит ужесточение экспортного контроля для российских, индийских и китайских предприятий, а также запретит экспорт ряда химикатов, руд, металлов и солей.

    Также ЕК предложила ввести санкции против компаний третьих стран, в том числе из Китая, якобы за помощь российскому военно-промышленному комплексу и планирует принять ряд ограничительных мер против российской платежной системы "Мир" за рубежом.

    Кроме того, ЕК предложила полностью запретить все транзакции с участием российских компаний "Роснефть" и "Газпром нефть" и ужесточить рестрикции против ряда банков России и других стран.

