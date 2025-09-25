Послы ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России 26 сентября

Послы ЕС в Комитете постоянных представителей начнут обсуждение 19-го пакета санкций в отношении России на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал EUObserver.

По его данным, обсуждение состоится 26 сентября в Брюсселе.

Еврокомиссия в рамках 19-го пакета предложит ужесточение экспортного контроля для российских, индийских и китайских предприятий, а также запретит экспорт ряда химикатов, руд, металлов и солей.

Также ЕК предложила ввести санкции против компаний третьих стран, в том числе из Китая, якобы за помощь российскому военно-промышленному комплексу и планирует принять ряд ограничительных мер против российской платежной системы "Мир" за рубежом.

Кроме того, ЕК предложила полностью запретить все транзакции с участием российских компаний "Роснефть" и "Газпром нефть" и ужесточить рестрикции против ряда банков России и других стран.