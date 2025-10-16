Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Послы ЕС не смогли согласовать 19-й пакет санкций в отношении России

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 13:43
    Послы ЕС не смогли согласовать 19-й пакет санкций в отношении России

    Постоянным представителям стран Евросоюза в ходе сегодняшнего заседания не удалось согласовать 19-й пакет санкций в отношении России. Обсуждения продолжатся завтра.

    Как передает Report, об этом пишет Politico со ссылкой на диписточники.

    По их данным, основное сопротивление выражает Словакия. Премьер-министр этой страны Роберт Фицо заявил, что не поддержит ужесточение санкционной политики в отношении РФ, пока Еврокомиссия не предложит конкретные меры по стабилизации автомобильной промышленности и снижению цен на энергоносители.

    Отметим, что в рамках нового пакета санкций планируется ввести ограничения в сфере энергетики, финансов и торговли, криптовалютных платформ и платежной системы "Мир". Кроме того, планирует ввести полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с января 2027 года.

