Последнее пристанище первых азербайджанских мигрантов в США

Многие из них нашли убежище в Нью-Йорке, где создали Общество "Азербайджан"

Многие из нас не знают о кладбище, где покоятся азербайджанцы, переселившиеся в США как мигранты и которое, к сожалению, находится на грани исчезновения.

Корреспондент Report в поисках забытых захоронений наших соотечественников посетил кладбище Джорджа Вашингтона в Парамусе, округ Берген, штат Нью-Джерси, США.

Найти могилу азербайджанцев в части, где находится мусульманское кладбище, оказалось не так уж и просто. Однако с помощью карты, полученной от работников кладбища, на большой территории с трудом удалось найти находящиеся на грани исчезновения забытые могилы.

Явно видно, что на заросших травой могилах людей, живших с тоской по родине, посетители не частые гости. На могилах, которые годами никто не посещал, не нашлось ни цветов, ни флагов.

На кладбище имеются более 30 могил, где похоронены люди из разных городов нашей страны (Гянджа, Шеки, Сальян, Нахчыван, Баку, Карабахский регион и др.). На небольших железных могильных табличках написаны имена и фамилии усопших, страна и город их рождения, а также даты рождения и смерти.

Некоторые из оставшихся без присмотра могил уже на грани исчезновения. Наш гид, председатель Ассоциации Азербайджан-Нью-Йорк Эрджан Эрделенли, проживающий в США более 40 лет, возложил на могилы цветы и флаг Азербайджана, прочитал молитвы за упокой душ наших соотечественников.

Э. Эрделенли сообщил, что некоторых из усопших знал лично, а также знаком с родственниками других: "Многие из них - первые азербайджанцы, приехавшие в США в качестве мигрантов. Сюда прибыли более 30 азербайджанцев, бежавших от гнета большевиков после краха Азербайджанской Демократической Республики. Многие из них нашли убежище в Нью-Йорке, где создали Общество "Азербайджан". Их целью было вернуться однажды в независимый Азербайджан. В сложных условиях они собрали здесь деньги и купили здание для Дома Азербайджана. Во дворе дома также была мечеть. В США они поддерживали азербайджанскую культуру, часто собирались в Доме Азербайджана, отмечали праздники, поддерживали друг друга. Совершали шествия с азербайджанскими флагами, жили с тоской по родине, хоть и далеко от нее. Каждый из них был великой личностью, внесший вклад в создание Азербайджанской Демократической Республики.

На этом кладбище покоятся сын руководителя организации национальной безопасности Азербайджанской Демократической Республики Наги бека Шейхзаманлы - Салех бек Шейхзаманлы, Ильхан Адыгезал, Абасалам Кязымзаде и еще несколько великих личностей, которые даже на чужбине до последнего вздоха отстаивали интересы Азербайджана".

Э.Эрделенли говорит, что на кладбище есть могилы группы азербайджанцев, бежавших от фашистов в США в годы Второй мировой войны: "Таких могил около 250-300. На кладбище также есть могилы людей из других тюркоязычных стран. К сожалению, в отличие от них, у нас нет полной информации об азербайджанцах, похороненных здесь или впервые прибывших в США".

Вюсаля Аббасова