После землетрясения в Афганистане госпитализированы более 40 человек

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 41 человек попал в больницу в городе Пешавар на северо-востоке Пакистана после землетрясения, произошедшего в пятницу в приграничном районе Афганистана, сообщает издание Dawn со ссылкой на медиков и спасателей.

Правительство провинции Хайбер-Пахтунхва, расположенной у границы с Афганистаном, ввело в регионе "красный" уровень опасности после землетрясения, Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщает газета, власти подтвердили, что некоторые старые строения обвалились после толчков, однако оценка ущерба еще не завершена.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в северо-восточной афганской провинции Бадахшан, у границы с Таджикистаном и Пакистаном в пятницу в 23.44 (22.14 мск). Толчки ощущались в Таджикистане, Пакистане и Индии.

В октябре в Афганистане произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. Очаг залегал на глубине 212,5 километра в 45 километрах к юго-западу от города Джурм. Жертвами землетрясения, по последним данным, стали 115 жителей Афганистана, почти 540 пострадали. В соседнем Пакистане жертвами стихии стали порядка 270 человек. Тогда помощь Пакистану и Афганистану предложили иностранные государства и организации, в числе которых Индия, Россия и ООН.