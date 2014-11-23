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    ​После землетрясения в Японии из-под завалов извлекли более 20 человек

    Все находившееся под завалами, в том числе двухлетний ребенок, спасены

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В деревне Хакуба в префектуре Нагано спасатели извлекли из-под завалов после землетрясения 21 человека.

    Как передает Report, все находившееся под завалами, в том числе двухлетний ребенок, спасены.

    Как сообщает телеканал NHK, всего на данный момент известно о 13 пострадавших, 8 из которых госпитализированы.

    Как сообщалось, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в субботу в центральной части Японии. Очаг землетрясения располагался в районе префектуры Нагано. В район стихийного бедствия, где все еще продолжаются афтершоковые толчки, будут направлены подразделения сил самообороны. По прогнозу сейсмологов, сильные афтершоковые толчки после землетрясения продлятся в Нагано еще неделю.

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