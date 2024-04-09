После взрыва на гидроэлектростанции в Италии погибли четыре человека

Четыре человека погибли и трое числятся пропавшими без вести после взрыва на гидроэлектростанции под Болоньей (область Эмилия-Романья).

Четыре человека погибли и трое числятся пропавшими без вести после взрыва на гидроэлектростанции под Болоньей (область Эмилия-Романья).

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на местную префектуру.

Ранее говорилось о шести пропавших без вести. Пятеро рабочих получили ранения, в том числе сильные ожоги. Трое не пострадали. Всего во время происшествия на станции, где проводились экстренные работы, находились 15 человек.

Причины произошедшего пока не уточняются. На месте работают пожарные и карабинеры, идет поиск пропавших. Поисковая операция осложняется сильным задымлением помещений, в том числе подземных. Выявлено, что очаг возгорания находится на 30-метровой глубине, на 9-м уровне станции. При этом сообщается, что дамба в результате происшествия не пострадала.