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    ​После теракта в автобусе в Тунисе введён режим ЧП

    По решению главы государства, он будет действовать 30 дней

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ После теракта в автобусе в Тунисе введён режим ЧП.

    Как передает Report, по решению главы государства, он будет действовать 30 дней.

    Кроме того, в Тунисе теперь действует комендантский час.

    В столице страны неизвестные подорвали автобус с президентской охраной. По последним данным, погибли 12 человек, еще 17 ранены. Взрыв осуществил смертник. Он приблизился к автобусу и подорвал себя. Президент Туниса отменил визит в Швейцарию, запланированный на 25-26 ноября.

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