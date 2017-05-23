После смертельного инцидента в Манчестере задержаны подозреваемые

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В СМИ появилась информация, что после смертельного инцидента, который произошел в Манчестере, задержаны подозреваемые.

Как передает Report, сообщается, что были арестованы два человека.

СМИ сообщают, что в результате возможного теракта, произошедшего сегодня на стадионе "Манчестер-Арена", погибли 19 человек и 50 были ранены.

Предположительно, в фойе стадиона, где было множество несовершеннолетних, пришедших на концерт американской певицы, сработало взрывное устройство, начиненное гвоздями.

Британская полиция расценивает произошедшее как теракт. Также рассматривается версия, что взрыв мог устроить террорист-смертник.

Сразу после того, как на стадионе прозвучали два мощных хлопка, была объявлена эвакуация. Также эвакуировали пассажиров станции метро "Виктория", которая находится вблизи стадиона. Позже СМИ сообщали, что в районе станции нашли несработавшая бомба.