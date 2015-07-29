После падения автобуса с 10 метров в Перу, погибли одиннадцать человек

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/Не менее 11 человек погибли и около 40 получили ранения в результате крупного ДТП в Перу, сообщила во вторник местная полиция.
По предварительной информации, шофер пассажирского автобуса потерял контроль над управлением на дороге в регионе Куско, в результате чего автобус упал с высоты 10 метров в пруд. Многие пассажиры сумели выбраться вплавь, спасая при этом раненых.
Одной из возможных версий причин потери водителем контроля над управлением является перегруженность автобуса пассажирами, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".
News DepartmentАвтор новости
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