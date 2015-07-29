После падения автобуса с 10 метров в Перу, погибли одиннадцать человек

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/Не менее 11 человек погибли и около 40 получили ранения в результате крупного ДТП в Перу, сообщила во вторник местная полиция.

По предварительной информации, шофер пассажирского автобуса потерял контроль над управлением на дороге в регионе Куско, в результате чего автобус упал с высоты 10 метров в пруд. Многие пассажиры сумели выбраться вплавь, спасая при этом раненых.

Одной из возможных версий причин потери водителем контроля над управлением является перегруженность автобуса пассажирами, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".