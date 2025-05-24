Пошлины США против ЕС могут обойтись ФРГ примерно в €200 млрд к концу 2028 года

Возможное введение США импортных пошлин в размере 50% в отношении продукции из ЕС может обойтись Германии примерно в 200 млрд евро к концу 2028 года.

Возможное введение США импортных пошлин в размере 50% в отношении продукции из ЕС может обойтись Германии примерно в 200 млрд евро к концу 2028 года.

Как передает Report, об этом сообщил кёльнский Институт германской экономики (IW).

По расчетам IW, если пошлины в размере 50% на продукцию ЕС будут действовать до конца срока полномочий администрации Дональда Трампа, это обойдется экономике Германии примерно в 200 млрд евро к концу 2028 года. В результате действий таких пошлин ВВП Германии в этом году снизится примерно на 0,1%, а затем ущерб будет значительно больше, считают в институте. В среднем в период с 2025 по 2028 год ВВП будет на 1,1% ниже, чем в сценарии без повышения тарифов. Если ЕС отреагирует соответствующими ответными пошлинами, то существует риск ущерба на сумму 250 млрд евро к 2028 году, подчеркнули в IW.

Введением пошлин США, как отметили в IW, также нанесут вред самим себе. Соединенные Штаты импортируют некоторые виды продукции почти исключительно из Германии, например, автомобильные краны. В 2024 году США импортировали около 95% таких кранов из Германии на сумму порядка 850 млн долларов, резюмировали в институте.