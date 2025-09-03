    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Пошлины США повлияли на поставки российской нефти

    • 03 сентября, 2025
    Пошлины США повлияли на поставки российской нефти

    Поставки российской нефти восстановились, ведущую роль на себя взял Китай.

    Как передает Report, об этом передает агентство Bloomberg.

    Эксперты связывают это с тем, что президент США Дональд Трамп ввел пошлины в отношении Индии.

    Издание отмечает, что объем поставок сырой нефти в КНР изменился в противоположном направлении - он достигнул пятимесячного максимума 1,28 миллиона баррелей в день. При этом общий объем еженедельных поставок сырой нефти из отечественных портов увеличился на 770 тысяч баррелей в день до семинедельного максимума - 3,49 миллиона баррелей, отмечают аналитики. Показатель поднялся в течение предыдущих семи дней.

    По данным агентства, объем нефти в танкерах, которые направляются в Индию, за четыре недели до 31 августа держался ниже 1,3 миллиона баррелей в сутки, а это примерно на треть меньше мартовского пика. Впрочем, обстановка с поставками в Китай улучшилась, показав преодоление пятимесячного максимума в размере 1,28 миллиона баррелей в день.

    российская нефть поставки нефти Китай Индия пошлины

