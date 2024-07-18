"Пощечина Макрону": Борцы с французским колониализмом создали единый фронт

В Баку создан международный освободительный фронт, нацеленный на независимость французских колоний. Декларацию о создании фронта подписали несколько десятков партий, представляющих колонизированные земли, – Корсику, Карибы, а также Новую Каледонию. С помо

В Баку создан международный освободительный фронт, нацеленный на независимость французских колоний. Декларацию о создании фронта подписали несколько десятков партий, представляющих колонизированные земли, – Корсику, Карибы, а также Новую Каледонию. С помощью репрессий Парижу недавно удалось ослабить движение за независимость этого острова, но не искоренить его. Родственники каледонских политзаключенных тоже приняли участие в форуме.

Как передает Report , издание NEWS.ru попыталось ответить на вопросы, какими методами фронт планирует защищаться от репрессивной машины Макрона и какую позицию в этом направлении Москва.

Двухдневный форум, начавший свою работу в среду в столице Азербайджана, был организован Народным союзом освобождения Гваделупы при поддержке Бакинской инициативной группы (БИГ). Группу создали год назад в рамках Движения неприсоединения – для противодействия политике неоколониализма, проводимой странами Запада.

На форум в Баку съехалось 17 лидеров партий и движений, выступающих за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов и других заморских территорий Франции, а также Нидерландов.

В четверг на съезде была подписана Декларация о создании Международного освободительного фронта. Одновременно начал работу сайт новой организации – fildecof.org. В документе решительно осуждаются расистская и репрессивная политика колониализма, в частности, преступления, совершаемые правительством Франции в Новой Каледонии и на других колониальных территориях.

Как заявил генсек Народного союза освобождения Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп, цель съезда — мобилизовать мир, чтобы оказать нажим на Францию. Его поддержал и Микаэл Форрест — представитель Новой Каледонии, архипелага, ставшего новой горячей точкой планеты. С середины мая там не прекращаются столкновения между сторонниками независимости и жандармами, присланными из Парижа на подавление беспорядков.

При этом, по словам Форреста, в самой Франции "царит терроризм, внутренний политический кризис, проблема миграции и бедность". Он призвал участников съезда "соединить воедино порабощенные Францией народы Карибского региона и Тихого океана".

Исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов осудил жестокость, проявленную при подавлении протестов в Новой Каледонии, в частности – массовые аресты сторонников независимости. Он пообещал финансовую помощь семьям политзаключенных, родственники некоторых арестованных даже прибыли в Баку на съезд. Кроме того, сообщил Аббасов, для молодых островитян, желающих учиться в Азербайджане, будут введены стипендии.

Участники форума в совместном заявлении подвергли Париж резкой критике за "попрание права канакского народа (коренные жители Новой Каледонии) на самоопределение".

По мнению гендиректора Института политических исследований Сергея Маркова, собрав подобный форум, Азербайджан нанес "пощечину" Франции. Среди "империалистических держав" именно Франция ведет себя хуже всего, говорит NEWS.ru эксперт. Он приводит в пример франкоговорящие страны центральной Африки, – формально они давно самостоятельны, но по факту реальную власть над ними сохранял Париж.

"Да, французское влияние там сходит на нет, но до сих пор это – одни из самых нищих стран Африки. Пятая республика установила там свой неоколониальный режим и до сих пор грабит свои заморские территории. При этом не дает развиваться этим регионам", — посетовал политолог. Марков выразил сожаление, что подобные форумы пока не организуют и в Москве.

Представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос NEWS.ru, обратила внимание на то, что Москва остается в авангарде современного антиколониального движения.

"Парламентская дипломатия на этом треке очень активно работает, проведено много мероприятий. Для нас это – один из приоритетов, потому что это не ушло в прошлое: колониализм сегодня набирает обороты, сохраняется на современном технологичном уровне, под лакированным прикрытием в виде неоколониализма", — напомнила Захарова.

Уже несколько месяцев мир пристально наблюдает за ситуацией на крохотном архипелаге в южной части Тихого океана — в Новой Каледонии. В результате массовых протестов там погибло 12 человек, включая двух полицейских, арестовано свыше полутора тысяч жителей острова.

Схожая ситуация и в другом заморском департаменте Франции, в Индийском океане — на острове Майотта. Полгода назад ее охватили беспорядки и повсеместная преступность. После того как президент Эммануэль Макрон посетил эту территорию, британский журнал Spectator опубликовал статью "Империя Макрона разваливается".

По мнению автора статьи, обстановка ухудшается для лидера Пятой республики не только на этом острове, но и в других заморских владениях: Французской Полинезии, Реюньоне, Французской Гвиане и многих других. Эти провинции поглощают государственные финансы впустую. "Однако его империя рушится на глазах", — утверждал журнал, имея в виду президента Франции.

Теряет Макрон позиции и в Африке. К примеру, еще недавно Республика Нигер считалась одним из бастионов французского влияния. Причем, эта республика обладает стратегическими запасами урана, необходимыми для французских АЭС.

Париж поработил в этой стране всю политическую элиту, которая и так была пронизана французской культурой, рассказывал NEWS.ru бывший посол СССР в Нигере и Буркина-Фасо Евгений Корендясов. По его словам, некоторые страны, в частности Россия, расценивали политику Парижа в регионе как форму неоколониализма. Пятая республика контролировала бывшие колонии с помощью мягкой силы: африканского франка, французского языка и экспедиционных войск. Но пришедшие к власти год назад военные сменили внешнеполитический курс, сблизившись с Москвой, и Макрон был вынужден приказать своим войскам покинуть Нигер.

В январе новые власти соседней Буркина-Фасо тоже разорвали военное соглашение с Парижем, разрешавшее дислоцировать там французский контингент. Reuters назвал решение о выводе французских войск оттуда еще одним поражением Парижа.

Заморские территории Франции вряд ли добьются самостоятельности в ближайшем будущем, однако форум в Баку все равно важен, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

"Обсуждались практически все аспекты колониализма. Появится возможность вынести эти темы и на повестку ООН, на площадки других крупных международных организаций, таких как ЮНЕСКО. Так что съезд — важный шаг перед тем, как заморские территории получат независимость от Франции", — пояснил он.

Одними из наиболее острых тем в антиколониальном движении стали вопросы культуры и экологии, считает эксперт. "Особняком стоит проблема ценностей, украденных в свое время из колоний и вывезенных в Париж, Лондон и другие метрополии. Тогда странам навязывались невыгодные условия, – у них за копейки скупали природные ресурсы, навязывали скупку дорогих и при этом бесполезных товаров, выводили в колонию экологически вредные производства", — перечислил собеседник.

Как отмечает Марков, нынешний съезд собрал противников европейского неоколониализма из разных стран, – в списке участников оказались и представители колоний Нидерландов. "Этот съезд — шок для мирового сообщества. Другие страны получили пример, как использовать подобные методы во внешней политике. Дискурс деколонизации существенно расширился", — подчеркнул он.

Сергей Марков

"Удивление вызывает, наоборот, тот факт, что в 21-м веке все еще есть страны, которые, как пиявки, присосались к другим и никак не хотят отстать, – в свою очередь, говорит NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. – В той или иной степени, кстати, колониями обладают многие страны Запада. Не только Франция, но и Великобритания, и даже США, которые вообще-то декларировали всегда демократическое развитие".

По словам депутата, никогда не было таких зависимых территорий у России, и во времена СССР наша страна вела целенаправленную борьбу с колониальными пережитками. "Между прочим, в Баку еще в 1920 году состоялся Конгресс народов Востока, на котором речь шла как раз об освобождении от колониального ига. Так что в этом отношении у Азербайджана отличное наследие, – и хорошо, что он вновь вернулся к этой теме", – подытожил российский парламентарий.