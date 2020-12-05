Посетителям британских ресторанов запретят выпивать после приема пищи

Посетители пабов и ресторанов в Великобритании будут обязаны покинуть заведение сразу после завершения приема пищи

Посетители пабов и ресторанов в Великобритании будут обязаны покинуть заведение сразу после завершения приема пищи, им будет запрещено задерживаться для продолжения распития алкоголя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила вещательная корпорация BBC.

Согласно заявлению официального представителя канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона, данные меры получат распространение во всех регионах со вторым уровнем угрозы со 2 декабря,

"Мы ясно дали понять, что на втором уровне ограничительных мер вы, заказывая алкоголь, должны будете заказать основное блюдо и согласно правилам, когда прием пищи станет окончен, вы должны будете уйти [из заведения]", - заявил представитель канцелярии Джонсона.

В настоящий момент в Великобритании закрыты все бары и рестораны, кроме тех, которые осуществляют доставку. После окончания режима общенационального карантина 2 декабря, бары и рестораны в регионах со вторым уровнем угрозы смогут обслуживать посетителей, но там нельзя будет просто сидеть за стойкой с напитками. По данным BBC, такой режим будет распространен в Лондоне, Ливерпуле, графстве Кент и еще нескольких регионах страны.