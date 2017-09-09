Посетителей собора в Бельгии эвакуировали из-за угрозы взрыва

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Посетители и служащие собора Богоматери в бельгийском Турне были эвакуированы из-за угрозы взрыва.

Как передает Report, охрана храма через камеры наблюдения зафиксировала неизвестного, который оставил внутри подозрительный чемодана.

В качестве меры предосторожности полиция эвакуировала посетителей и служащих собора.

Сообщается, что в ближайшее время прибудут армейские саперы. Сейчас вокруг здания собора Богоматери введен периметр безопасности.