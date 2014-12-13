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    Португалия заявила о готовности признать государство Палестина

    Палестину независимым государством признала Швеция.

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Парламент Португалии принял в пятницу резолюцию, призывающую правительство страны признать палестинское государство.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, в документе говорится о необходимости "признания в сотрудничестве с Евросоюзом независимого и суверенного палестинского государства".

    Тем временем, глава МИД Португалии Руи Машете заявил, что власти выберут "наиболее подходящий момент" для признания палестинского государства.

    Ранее в этом году подобные рекомендательные резолюции приняли Франция, Великобритания, Ирландия и Испания.

    В конце октября Палестину независимым государством признала Швеция.

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