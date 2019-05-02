​Португалия с 2020 года планирует отказаться от целлофановых пакетов

В скором времени туристы, приезжая в Португалию и отправляясь в магазин, не смогут пользоваться целлофановыми пакетами или одноразовыми пищевыми контейнерами. Партия зеленых внесла в парламент страны законопроект об отказе от целлофановых упаковок для фруктов, овощей и хлеба.

Депутаты уже приняли его в первом чтении, сообщает "Евро Пульс", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Все магазины должны будут найти экологическую альтернативу упаковке из легкого пластика, который практически не поддается переработке.

В 2021 году в ЕС запретят продавать некоторые одноразовые пластиковые изделия, которые можно заменить многоразовыми.