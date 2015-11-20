 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Португальский парламент разрешил однополым парам усыновлять детей

    Пять лет назад в Португалии был принят закон, разрешающий лицам одного пола официально вступать в брак

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Парламент Португалии принял законы, на основании которых стало возможным усыновление детей однополыми парами, сообщает Report со ссылкой на испанское агентство EFE.

    Четыре законопроекта, которые вносят изменение в законодательство страны по поводу усыновления, поддержали депутаты от левых партий - Социалистической партии, Левого блока и компартии. Кроме того, "за" проголосовали 19 депутатов от правоцентристской Социал-демократической партии.

    Пять лет назад в Португалии был принят закон, разрешающий лицам одного пола официально вступать в брак.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi