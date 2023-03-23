Порт Гамбурга закрыли для крупных грузовых судов из-за забастовки персонала

Крупнейший в Германии грузовой порт Гамбурга временно прекратил отгрузку товаров с крупных судов из-за забастовки персонала.

Крупнейший в Германии грузовой порт Гамбурга временно прекратил отгрузку товаров с крупных судов из-за забастовки персонала.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на администрацию гавани.

Предупредительная забастовка организована силами Объединенного профсоюза работников сферы услуг (Verdi), в результате чего находящиеся в гавани суда оказались заблокированы. До дальнейшего уведомления со стороны администрации в гавань также не могут войти новые суда.

Гамбург - крупнейший контейнерный порт Германии и третий крупнейший в Европе после Роттердама и Антверпена.