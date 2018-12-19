Порошенко заявил об одобрении МВФ кредита для Украины на сумму $3,9 млрд

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что совет директоров Международного валютного фонда одобрил предоставление Киеву финансовой помощи в размере $3,9 млрд на 14 месяцев.

Как передает Report, об этом он написал в своём Twitter.

"Совет директоров Международного валютного фонда утвердила программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму $3,9 млрд", — написал он.

По его словам, также было утверждено решение о выделении Украине в рамках этой программы первого транша в размере $1,4 млрд. Порошенко отметил, что "это произойдёт уже в ближайшее время".

Ранее сообщалось о том, что Всемирный банк предоставил Украине кредитные гарантии на $750 млн.