Порошенко заявил о начале масштабной демобилизации в Украине

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в стране в настоящее время проходит масштабный процесс демобилизации военнослужащих, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

"Сейчас проходит масштабный процесс демобилизации. Я поздравляю тех мужчин, которые в эти дни возвращаются домой. Я поздравляю тех, кто год, кто 9 месяцев ждал возвращения домой отцов, мужей, и, в конце концов, их увидит. И я очень благодарен этим украинским героям, которые выполняя свой священный долг, защитили Украину", - сказал он в интервью украинским телеканалам в воскресенье.

Порошенко добавил, что 2 сентября дал поручение министерству обороны и Генеральному штабу Вооруженных сил Украины начать процесс демобилизации.