Порошенко заявил, что недоволен темпами проведения реформ в Украине

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко заявил, что недоволен темпами проводимых в стране реформ, сообщает пресс-служба украинского президента.

"Ожидания относительно реформ у наших граждан и за рубежом очень высоки. Темпы реформ меня, как президента, абсолютно не удовлетворяют", - сказал Порошенко на заседании Национального совета реформ, которое проходит в Киеве, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Президент отметил, что необходимо ускорить прохождение инициатив через правительство и Верховную раду.

Согласно сообщению, Национальный совет реформ на своем заседании рассмотрит, в частности, вопрос о мерах по либерализации визового режима Украины и ЕС. Евросоюз оказывает Киеву финподдержку в проведении реформ в различных сферах, связывает дальнейшее выделение средств с успехом в их реализации.

Национальный совет реформ — консультативно-совещательный орган по вопросам ведения единой государственной политики реформ. Петр Порошенко подписал указ о его создании 23 июля.