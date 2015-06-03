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    Порошенко заявил, что недоволен темпами проведения реформ в Украине

    Порошенко заявил, что необходимо ускорить прохождение инициатив через правительство и Верховную раду

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко заявил, что недоволен темпами проводимых в стране реформ, сообщает пресс-служба украинского президента.

    "Ожидания относительно реформ у наших граждан и за рубежом очень высоки. Темпы реформ меня, как президента, абсолютно не удовлетворяют", - сказал Порошенко на заседании Национального совета реформ, которое проходит в Киеве, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Президент отметил, что необходимо ускорить прохождение инициатив через правительство и Верховную раду.

    Согласно сообщению, Национальный совет реформ на своем заседании рассмотрит, в частности, вопрос о мерах по либерализации визового режима Украины и ЕС. Евросоюз оказывает Киеву финподдержку в проведении реформ в различных сферах, связывает дальнейшее выделение средств с успехом в их реализации.

    Национальный совет реформ — консультативно-совещательный орган по вопросам ведения единой государственной политики реформ. Петр Порошенко подписал указ о его создании 23 июля.

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