​Порошенко заявил, что на оборону страны расходуется около 4 млрд. долларов

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на оборону страны власти расходуют более 90 млрд. грн (3,8 млрд. долларов).

По сообщениям Report, об этом передает телеканал "112 Украина".

"Украина живет в условиях войны, в условиях оккупированной территории. Мы должны посмотреть правде в глаза. Около 25% промышленного потенциала страны остановлено, 10% — физически разрушено. Расходы на оборону сегодня составляют более 90 млрд. При этом страна находит силы, чтобы это обеспечить", — сказал он в эфире украинского Первого канала.

При этом Порошенко отметил, что, "пока идет война, инвестиции в Украину не придут и людям нужно говорить правду".

Он также подчеркнул, что реформы не могут быть быстрыми и фактически их проведение началось после парламентских выборов, которые состоялись осенью прошлого года.