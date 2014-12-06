​Порошенко: защита аэропорта в Донецке означает защиту всей Украины

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Я уверен, что мы там защищаем всю Украину. Сдадим "Донецк" - враг будет в Борисполе, или в Гостомеле, или во Львове".

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с защитниками Донецкого аэропорта, которые прибыли в Киев, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что за последнюю ночь погибли 6 украинских военных. Также он сообщил, что более 80% украинцев в разной форме оказали помощь Вооруженным силам.

Присутствовавший на встрече начальник Генерального штаба Виктор Муженко, в свою очередь, подчеркнул, что, несмотря на проблемы обеспечения, боеспособность армии растет.

"Донецкий аэропорт действительно является символом мужества и воинского духа, высокой моральной стойкости и подтверждением боеспособности наших воинов", - отметил он.