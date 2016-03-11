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    ​Порошенко: Я ненавижу воевать с Россией

    Но как главнокомандующий я обязан защищать Украину

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко в интервью турецкому телеканалу TRT World заявил, что ему неприятно воевать с Россией, но как главнокомандующий у него есть обязанность защищать Украину.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы государства в твиттере.

    "Я ненавижу воевать с Россией, но как главнокомандующий я обязан защищать Украину", — сказал Порошенко.

    Глава государства также отметил, что Россия не выполняет минские договоренности в части прекращения огня и отвода тяжелого вооружения.

    По его словам, российская агрессия "стимулировала европейские стремления украинцев".

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