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    Порошенко: встреча контактной группы в Минске пройдет 24 и 26 декабря

    Лидеры Украины, России, Германии и Франции договорились о дате проведения встречи контактной группы в Минске

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Лидеры Украины, России, Германии и Франции договорились о проведении встречи контактной группы в Минске 24 и 26 декабря, сообщил президент Украины Петр Порошенко в своём микроблоге в Twitter.

    "Во время разговора в "нормандском формате" договорились о встрече трехсторонней контактной группы в Минске в среду и в пятницу на этой неделе", — написал Порошенко, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал проведение очередной встречи трехсторонней контактной группы в Минске в прошлое воскресенье, однако в этот день она не состоялась. При этом 19 декабря представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и Киева провели видеоконференцию, на которой им не удалось согласовать дату нового раунда переговоров в Минске. Представители самопровозглашенных республик отметили, что потребуются дальнейшие консультации сторон.

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