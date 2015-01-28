Порошенко в письме к Путину просит соблюдать минские договоренности

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко направил письмо российскому президенту Владимиру Путину с требованием соблюдения минских договоренностей в процессе урегулирования конфликта в Донбассе и освобождения украинской летчицы Надежды Савченко, которая подозревается в убийстве российских журналистов.

Путин в середине января направил письменное послание президенту Украины Петру Порошенко, в котором содержался план-предложение сторонам об отводе тяжелой артиллерии от линии разграничения в Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 20 января подтвердил, что Киев получил предложения президента РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что по реакции Порошенко, которая пока получена устно, в Москве почувствовали, что он в принципе готов это обсуждать.

Лавров отметил, что Киев выдвигает вопросы, но некоторые из них технические и вполне подлежат согласованию. Позднее в Кремле сообщили, что формальный ответ на предложение по урегулированию в Донбассе поступил от президента Украины Петра Порошенко только 26 января.

"Позавчера я направил письмо президенту Путину, одним из основных элементов которого было требование не только прекращение огня и выполнения минских договоренностей, но и освобождение Надежды Савченко", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского президента.