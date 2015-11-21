Порошенко: Украине удалось избежать дефолта

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко заявил, что властям удалось избежать практически неотвратимого дефолта, передает Газета.Ru со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что удалось стабилизировать финансовую систему, списать часть внешнего долга, восстановить и пополнить золотовалютные резервы.

Также, по словам Порошенко, ВВП Украины впервые за последние шесть кварталов продемонстрировал минимальный рост.

Однако президент констатировал, что реформы все еще не привели к повышению уровня жизни граждан, отмечает Report.

Глава государства отметил, что Украина «переживает военные действия и широкомасштабную экономическую агрессию со стороны России».

Ранее сообщалось, что госдолг Украины превысил $70 млрд. Курс национальной валюты страны по отношению к доллару вырос с около 15,77 грн/$ на конец 2014 года до около 21,53 грн/$ на конец сентября 2015 года.