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    Порошенко: Украине удалось избежать дефолта

    Госдолг Украины превысил $70 млрд

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко заявил, что властям удалось избежать практически неотвратимого дефолта, передает Газета.Ru со ссылкой на УНИАН.

    Он отметил, что удалось стабилизировать финансовую систему, списать часть внешнего долга, восстановить и пополнить золотовалютные резервы.

    Также, по словам Порошенко, ВВП Украины впервые за последние шесть кварталов продемонстрировал минимальный рост.

    Однако президент констатировал, что реформы все еще не привели к повышению уровня жизни граждан, отмечает Report.

    Глава государства отметил, что Украина «переживает военные действия и широкомасштабную экономическую агрессию со стороны России».

    Ранее сообщалось, что госдолг Украины превысил $70 млрд. Курс национальной валюты страны по отношению к доллару вырос с около 15,77 грн/$ на конец 2014 года до около 21,53 грн/$ на конец сентября 2015 года.

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