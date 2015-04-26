Порошенко: Украина несет основное бремя Чернобыльской катастрофы

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко посетил в воскресенье Чернобыльскую АЭС по случаю 29-й годовщины аварии на этой атомной станции. Он возложил цветы к памятнику героям Чернобыля и пообщался с работниками ЧАЭС.

Порошенко заявил, что сейчас Украина продолжает "нести на своих плечах основное бремя Чернобыльской катастрофы, а ее трагические последствия, которые переживают наши граждане, очевидно, не будут давать нам покоя еще многие годы". "Но я убежден, что наши совместные усилия, направленные именно на решение социальных, экономических, экологических, медицинских и многих других актуальных проблем пострадавших, на реабилитацию Полесского края, на безопасность ЧАЭС, объекта "Укрытие", чернобыльской зоны в целом, станут лучшим проявлением уважения и памяти о тех, кто в трагическую апрельскую ночь 1986 года ценой своей жизни и здоровья защитил целый мир", - сказал президент, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Отдельно он поблагодарил команду, которая сейчас строит безопасный конфайнмент (объект "Укрытие"). "И качество, которое мы здесь видим, и организация работ, и самоотверженность, являются залогом того, что все будет сделано на "отлично"... И еще одно: очень важно, что во время работ, которые выполнялись уже за последние годы, ни один человек не получил новый статус ликвидатора, ни один человек не получил дозу облучения, которая превышает нормы и стандарты. И забота о здоровье и безопасности людей тоже остается на первом месте", - подчеркнул Порошенко.