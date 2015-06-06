Порошенко: Украина не обращалась к Западу о размещении на ее территории ПРО

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Украина не обращалась к Западу о размещении на ее территории систем противоракетной обороны.

Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе совместного брифинга с премьер-министром Канады Стивеном Харпером, посещающим Украину в преддверии саммита "семерки" (G7).

"Мы не обращались (про размещение на территории Украины противоракетной обороны). Этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня", - заявил он.

Он напомнил, что Киев около 5% ВВП направляет на финансирование обороны.

"Украина направляет более 5% своего ВВП на финансирование обороны, в том числе значительная часть идет на закупку современного вооружения и модернизации вооружения, которое есть сегодня у ВСУ. Это касается того, какую модернизацию мы должны сделать, чтобы отвечать соответствующим критериям и продолжать диалог и по сотрудничеству со странами североатлантического договора по участию в построении другой системы безопасности, и активизации диалога с со странами-подписантами Будапештского меморандомы. Все усилия в этих направлениях мы прикладываем", - указал Порошенко.