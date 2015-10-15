Порошенко: Украина будет уделять значительное внимание реформированию СБ ООН

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ключевой миссией членства Украины в Совете Безопасности ООН будет решительное отстаивание целей и принципов устава ООН. Об этом он сказал в телеобращении к соотечественникам, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Значительное внимание Украина будет уделять реформированию Совета Безопасности и противодействию злоупотреблением права вето постоянными членами СБ", - сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что членство в СБ ООН "дает нам возможность отставить интересы Украины".

Украина, Египет, Сенегал, Уругвай и Япония были избраны непостоянными членами СБ ООН. Украина набрала меньше всех голосов - 177 при воздержавшихся 14.

Совет Безопасности является основным органом ООН, на который Устав организации возлагает ответственность за поддержание мира и международной безопасности. СБ состоит из 15 членов. Пять стран представлены в нем на постоянной основе (Россия, Китай, Соединенное Королевство, США и Франция), а остальные 10 ежегодно пополняются на половину.