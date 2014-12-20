Порошенко сообщил, во сколько обходится день силовой операции в Донбассе

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Ежедневные расходы на силовую операцию на Востоке Украины составляют 100 млн гривен (около 6,3 млн. долларов), заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Порошенко отметил, что Киев тратит "огромные суммы" на оборону, но урезать расходы на нее не планирует. Он добавил, что в 2015 году расходы на финансирование сферы обороны составят приблизительно 5% от ВВП страны.

Глава государства также назвал решение о сохранении внеблокового статуса страны "огромной ошибкой прежней власти". Он выразил надежду, что закон о его отмене будет одобрен депутатами. При этом, по словам Порошенко, отказ от внеблокового статуса не означает немедленного вступления в НАТО.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что украинская экономика потеряла из-за конфликта в Донбассе 20% бюджетных доходов.