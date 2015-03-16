Порошенко призвал ввести новые санкции против России

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/Президент Украины Петр Порошенко призвал Запад ввести дополнительные санкции против России из-за нарушений режима прекращения огня со стороны ополченцев.

Такое заявление украинский лидер сделал в интервью немецкому изданию Bild, которое будет опубликовано в понедельник, 16 марта, передает Report со ссылкой на Reuters.

Президент Украины заявил, что мирное соглашение «не работает». «Украина выполнила каждый пункт минского соглашения», – сказал Порошенко. Он добавил, что в отличие от ополченцев Киев немедленно начал реализовывать договор о прекращении огня. «Каждый день там [на востоке Украины] стрельба с российской стороны, часто более чем 60 раз в день. В общей сложности режим прекращения огня был нарушен 1100 раз», – утверждает Порошенко.