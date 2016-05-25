Порошенко присвоил Савченко звание Героя Украины и вручил ей орден

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Украинский президент Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая звезда" украинской военнослужащей Надежде Савченко, которая была осуждена в РФ по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе и передана Киеву.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Согласно указу президента Украины, за гражданское мужество, жертвенное служение украинскому народу присвоено звание Героя Украины со вручением ордена "Золотая звезда" Савченко Надежде Викторовне", - текст указа был зачитан во время выступления Порошенко и Савченко в Киеве.