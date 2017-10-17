Порошенко предложил внести изменения в Конституцию относительно депутатской неприкосновенности

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде внести изменения в Конституцию в части неприкосновенности депутатов парламента. Как передает Report со ссылкой на 112.ua, соответствующий законопроект зарегистрирован сегодня в Раде.

Согласно названию законопроекта, предлагается внести изменения в статье 80 Конституции, однако текст документа пока не обнародован на официальном парламентском сайте.

В соответствии со статьей 80 Конституции, депутатам Рады гарантируется депутатская неприкосновенность: они не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, кроме ответственности за оскорбление или клевету, а также не могут быть без согласия парламента привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Документ, в случае принятия, должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

Отметим, что сегодня в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста с участием около 200 сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков. Участники акции требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

В связи с акцией вокруг здания Верховной Рады выставлено двойное оцепление, перекрыты ряд центральных улиц Киева.