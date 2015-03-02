Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обращении в ООН и ЕС о направлении миротворцев в Украину, сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт президента.

Таким образом, вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 февраля "Об обращении к Организации Объединенных Наций и Европейскому Союзу в отношении развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности".

СНБО решил, что интересы обеспечения национальной безопасности Украины и безотлагательного решения кризисной ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также обеспечение эффективного выполнения Минских договоренностей требуют обращения в Совет Безопасности ООН и Совет Евросоюза с просьбой о развертывании на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности.

Совет национальной безопасности и обороны предложил Президенту обратиться от имени Украины в указанные международные организации с просьбой о направлении в Украину миротворцев, а также в Верховную Раду для одобрения такого обращения. Кабинету Министров поручено безотлагательно внести предложения по законодательному урегулированию вопросов проведения на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности.