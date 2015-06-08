Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил G7 за единую позицию в поддержке Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", участники баварского саммита "группы семи" пригрозили Москве новыми ограничительными мерами из-за ситуации на Украине. Президент США Барак Обама на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил, что страны "Большой семерки" готовы к дополнительным санкциям против России, но политического решения на этот счет пока нет.

"Благодарен G7 за единую позицию в поддержке Украины", - написал украинский лидер на своей странице в Twitter в понедельник вечером.