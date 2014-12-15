Порошенко, Олланд и Меркель обсудили ситуацию на востоке Украины

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Собеседники обсудили ситуацию в Донбассе. Они отметили, что стороны не отвели войска из региона, не освободили заложников и не закрыли границу в соответствии с обязательствами, прописанными в Минских договоренностях.

При этом президент Украины особо отметил необходимость добиться освобождения всех заложников, численность которых на сегодняшний день превышает 600 человек, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Порошенко, Меркель и Олланд согласились, что трехсторонняя контактная группа должна как можно быстрее встретиться для принятия мер по дальнейшему воплощению всех пунктов Минских договоренностей, которые являются путем к деэскалации конфликта, а также для решения гуманитарных проблем на Донбассе.

Украинские власти в ближайшее время направят гуманитарную помощь с продовольствием и лекарствами в пострадавшие регионы.

Также собеседники обсудили возможности увеличения макрофинансовой помощи для Украины, как через механизм международных финансовых организаций, так и на двустороннем уровне.

Президенты Украины и Франции, а также федеральный канцлер Германии высказались за целесообразность продолжения диалога в нормандском формате.