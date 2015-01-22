​Порошенко обсудил финансовую помощь Украине с премьером Турции

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с премьер-министром Турецкой Республики Ахметом Давутоглу в Давосе обсудил активизацию двустороннего сотрудничества и вопросы финансовой помощи Украине.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента.

"Территориальная целостность и суверенитет Украины важны не только для вас, но и для всего мира", — сказал Давутоглу. В свою очередь Порошенко призвал к совместным усилиям в вопросах обеспечения региональной безопасности.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, стороны также обсудили активизацию двустороннего сотрудничества, в частности в военно-технической сфере и энергетическом секторе. Кроме того в ходе встречи Порошенко и Давутоглу обсудили вопрос финансовой помощи Украине в рамках сотрудничества с IMF и турецкие инвестиции в украинскую экономику, передает "Интерфакс".

"Петр Порошенко и Ахмет Давутоглу договорились, что министры финансов и энергетики обеих стран встретятся в ближайшее время для дальнейшего взаимодействия", — заявили в пресс-службе.