Порошенко: Мирная инициатива Меркель и Олланда может сработать

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко считает, что мирная инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда по урегулированию конфликта на Украине может сработать. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли сработать инициатива Меркель и Олланда, украинский лидер ответил утвердительным "да".

При этом Порошенко выразил надежду, что новая мирная инициатива поможет добиться "большей безопасности в Европе".

Как сообщалось ранее, после переговоров в Москве Владимира Путина, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, длившихся около пяти часов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Россия, Франция и ФРГ ведут подготовку текста возможного совместного документа по имплементации минских договоренностей".