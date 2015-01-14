Порошенко, Меркель и Олланд подтвердили необходимость встречи по Украине в ближайшие дни

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Франсуа Олландом и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого обсуждались дальнейшие шаги по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы украинского государства.

Собеседники подтвердили, что это урегулирование может быть достигнуто благодаря полному выполнению всех пунктов минских соглашений.

"В частности, была отмечена важность выхода на линию соприкосновения, которая закреплена в минском меморандуме от 19 сентября 2014 года, и отвод военной техники", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Порошенко, Меркель и Олланд согласились, что проведение встречи контактной группы по урегулированию ситуации на Украине в ближайшие дни необходимо для практического обсуждения воплощения пунктов минских соглашений. Стороны призвали к дальнейшему освобождению всех заложников, напоминает Report со ссылкой на ТАСС.

Собеседники также заявили о готовности к дальнейшим многосторонним переговорам в "нормандской формате" в случае достижения прогресса в воплощении Минских соглашений, проведении заседания Контактной группы и результативной встрече на уровне министров иностранных дел.