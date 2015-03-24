Порошенко: Карманной армии у губернаторов не будет

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Президент Петр Порошенко подчеркивает, что подразделения и батальоны территориальной обороны должны входить в структурную вертикаль Вооруженных сил Украины и подчиняться им.

"Территориальная оборона будет подчиняться четкой военной вертикали и ни у одного губернатора не будет своих карманных ВСУ". Как отмечает Report со ссылкой на "Радио Свобода", об этом президент П.Порошенко заявил во время выступления в Национальной академии обороны в понедельник.

Напомним, Порошенко поручил правоохранителям разоружить всех лиц, находящихся в здании "Укрнафты".