​Порошенко: Из Дебальцево вышли 2 тыс. 475 украинских военных

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Из Дебальцево Донецкой области по состоянию на текущее время вышли 2 тыс. 475 украинских военнослужащих.

Как передает Report, об этом на заседании СНБО, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"По состоянию на сейчас, вышли из Дебальцево подразделения Вооруженных сил общей численностью 2 тыс. 475 военнослужащих личного состава. Из них 2 тыс.132 - это подразделения Вооруженных сил, 158 - Национальная гвардия, остальные - Министерство внутренних дел. Почти 200 единиц техники было в полном составе вывезено из Дебальцева и из района Дебальцево", - сказал Порошенко.

Боевики так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР) заявили о полном захвате Дебальцево (Донецкая область).