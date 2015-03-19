Порошенко и Меркель договорились о встрече глав МИД нормандской четверки

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель договорились по телефону о проведении встречи министров иностранных дел "нормандской четверки", говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Лидеры государств обсудили выполнение минских договоренностей. Порошенко заявил о выполнении Украиной минских договоренностей. По его словам, Верховная рада на их основе приняла закон "Об определении отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления".

Однако украинский президент отметил, что закон вступит в силу только после проведения в Донбассе новых выборов, отмечает Report со ссылкой на РБК.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание своих коллег из Франции и Германии на то, что в списке территорий с особым статусом управления отсутствуют Донецк, Луганск и Дебальцево.

Кроме того, Верховная рада назвала закрепила за контролируемыми ополченцами территориями статус "временно оккупированных", а введение особого управления увязала с проведением выборов, которые пройдут не раньше 2016 года.