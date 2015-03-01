Порошенко и Байден договорились о дальнейшей координации совместных усилий вокруг Донбасса

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с вице-президентом США Джозефом Байденом договорились о дальнейшей координации совместных усилий вокруг Донбасса. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении на сайте пресс-службы главы украинского государства.

"Собеседники подчеркнули, что весь мир сегодня должен быть солидарным с Украиной не только в вопросе территориальной целостности, но и Надежды Савченко, состояние которой критическое", - отмечается в сообщении.

Порошенко и Байден также "выразили обеспокоенность в связи с убийством российского оппозиционера Бориса Немцова".