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    Порошенко: Агрессия России - это война мировоззрений

    Президент Украины выступил в парламенте Израиля

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ "Российская агрессия против Украины - это война мировоззрений, война против свободы и демократии". 

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в парламенте Израиля.

    "Российская агрессия против Украины, это не только война за территорию. Россия имеет большую территорию, это война мировоззрений, это война против свободы и демократии", - заявил Порошенко.

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