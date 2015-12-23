Порошенко: Агрессия России - это война мировоззрений

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ "Российская агрессия против Украины - это война мировоззрений, война против свободы и демократии".

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в парламенте Израиля.

"Российская агрессия против Украины, это не только война за территорию. Россия имеет большую территорию, это война мировоззрений, это война против свободы и демократии", - заявил Порошенко.