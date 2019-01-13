Помпео заявил эмиру Катара о необходимости противостоять Ирану

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео заявил эмиру Катара Тамиму бен Хамад Аль Тани о необходимости противостоять Ирану.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в воскресенье в госдепартаменте по итогам встречи в Дохе.

"Госсекретарь и эмир обсудили прогресс по ряду региональных вопросов, включая борьбу с терроризмом, достижение прочного мира в Афганистане и Сирии и ближневосточный стратегический альянс. Госсекретарь подчеркнул важность единства Совета сотрудничества стран Залива в противостоянии дестабилизирующей деятельности иранского режима и обеспечении успеха альянса в достижении процветания, безопасности и стабильности в регионе", - говорится в распространенном заявлении заместителя официального представителя госдепа Роберта Палладино.