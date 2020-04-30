​Помпео: США не будут возвращаться к ядерной сделке с Ираном

Майкл Помпео https://report.az/storage/news/f4a7bd11d5fa3dd1fb01f0966a7a8d5f/611c9cc5-d615-4ce3-905e-25c45bdd710d_292.jpg

Вашингтон не собирается возвращаться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, однако намерен не допустить продажи ему вооружений после окончания действия оружейного эмбарго.

Как передает Report, об этом заявил в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

"Согласно условиям ядерной сделки с Ираном в октябре 2020 года любое государство могло бы продавать обычные виды вооружений Исламской Республике Иран, - отметил он. - Вот почему мы вышли из сделки. Теперь наша задача состоит в том, чтобы не допустить продажи этого оружия. Мы работаем с нашими британскими и французскими партнерами". Как полагает Помпео, союзники Вашингтона согласны с тем, что продажа оружия Ирану недопустима. "Надеюсь, что россияне и китайцы будут смотреть на это так же", - добавил он.

"Президент США Дональд Трамп намерен использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы у иранцев не стало больше обычных видов вооружений", - заверил Помпео. Он подчеркнул, что США намерены в первую очередь действовать по линии ООН и в сфере дипломатии. "Я убежден, что мы сможем добиться этого. Речь не идет о том, чтобы вернуться в СВПД. У нас нет таких намерений", - отметил госсекретарь.