​Помпео сообщил о новых санкциях в отношении Венесуэлы

США ввели санкции против шести танкеров, перевозивших венесуэльскую нефть на Кубу.

Как передает Report, об этом написал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня мы предприняли дальнейшие действия против попыток Мадуро и Кубы украсть природные ресурсы Венесуэлы для собственного обогащения".

В заявлении Госдепартамента США отмечается, что танкеры, перевозившие нефть из Венесуэлы на Кубу, принадлежат государственной венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Речь идет о танкерах Icaro, Luisa Caceres de Arismendi, Manuela Saenz, Paramaconi, Terepaima, Yare.

Ранее Госдепартамент США внес в санкционные списки кубинского министра внутренних дел Хулио Гандарилью в связи с его "вовлеченностью в грубые нарушения прав человека" в Венесуэле.