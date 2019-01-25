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    Помпео примет участие в заседании СБ ООН по Венесуэле

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео в субботу примет участие в заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил госдепартамент США.

    "В ходе заседания Совета безопасности госсекретарь Помпео подчеркнет поддержку администрацией (США) народа Венесуэлы и настоятельно призовет членов СБ и международное сообщество поддержать мир и безопасность на международной арене, признав Хуана Гуаидо в качестве временного конституционного президента Венесуэлы, а также призовет поддержать усилия переходного правительства по восстановлению демократии и законопорядка", - говорится в сообщении пресс-службы госдепа.

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