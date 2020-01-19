Помпео прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Берлин, где 19 января примет участие в международной конференции по Ливии, передает Report.

"Прибыл в Берлин, чтобы совместно с мировыми лидерами и представителями ООН заняться работой по окончанию боевых действий в Ливии. Спасибо Германии за прием и управление этой важной инициативой", - написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси вылетел в Германию, чтобы принять участие в конференции по Ливии.

На нее также приглашены глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, руководитель правительства национального согласия Фаиз Саррадж, представители России, США, Турции, Египта и других стран.